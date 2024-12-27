Экс-тренер Бакаева: Зелимхан — настоящий спартаковец. Допускаю его возвращение

Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий высказался о возможном возвращении Зелимхана Бакаева в «Спартак». Сейчас полузащитник выступает за подмосковные «Химки» на правах аренды до конца текущего сезона. Полноценный контракт игрока принадлежит «Зениту».

«Я знаю Бакаева ещё с академии, с детских лет. Он настоящий профессионал, для его склада характера сидеть на лавке недопустимо. В «Спартаке» он не был важным игроком. Да, выходил на поле, забивал, но были качели. Поэтому он ушёл в «Зенит», там случилась такая же история — не стал основным игроком. Сейчас он в поиске, для него важно играть. Хотя я знаю, что в душе он настоящий спартаковец до мозга костей. Для него «Спартак» — не просто название, а его жизнь. Не исключаю, что со временем Зелимхан вернётся в клуб», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.