Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Бакаева: Зелимхан — настоящий спартаковец. Допускаю его возвращение

Экс-тренер Бакаева: Зелимхан — настоящий спартаковец. Допускаю его возвращение
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий высказался о возможном возвращении Зелимхана Бакаева в «Спартак». Сейчас полузащитник выступает за подмосковные «Химки» на правах аренды до конца текущего сезона. Полноценный контракт игрока принадлежит «Зениту».

«Я знаю Бакаева ещё с академии, с детских лет. Он настоящий профессионал, для его склада характера сидеть на лавке недопустимо. В «Спартаке» он не был важным игроком. Да, выходил на поле, забивал, но были качели. Поэтому он ушёл в «Зенит», там случилась такая же история — не стал основным игроком. Сейчас он в поиске, для него важно играть. Хотя я знаю, что в душе он настоящий спартаковец до мозга костей. Для него «Спартак» — не просто название, а его жизнь. Не исключаю, что со временем Зелимхан вернётся в клуб», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
«Спартак» станет чемпионом в ближайшие три года». Где сейчас звезда 1990-х Пятницкий
Эксклюзив
«Спартак» станет чемпионом в ближайшие три года». Где сейчас звезда 1990-х Пятницкий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android