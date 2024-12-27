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Гладилин: если Алексей Миллер сочтёт нужным, Аршавин будет президентом «Зенита»

Гладилин: если Алексей Миллер сочтёт нужным, Аршавин будет президентом «Зенита»
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Известный российский специалист Валерий Гладилин отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что он хочет стать президентом «Зенита».

«У Аршавина хорошее желание стать президентом «Зенита». Он уже давно занимается деятельностью как менеджер, знает всю футбольную историю. Но президент отвечает за распределение бюджета. Если руководитель «Газпрома» Алексей Миллер сочтёт нужным, Аршавин будет президентом «Зенита».

Не считаю, что в менеджменте «Зенита» есть проблемы, ведь есть Медведев. Какой бы президент ни был, всё зависит от бюджета. У Аршавина на такой должности будут большие представительские функции. Это будет хорошо для международной арены», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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