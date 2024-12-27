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Спортдиректор «Локомотива» заявил, что Батраков заменил Миранчука и Глушенкова

Спортдиректор «Локомотива» заявил, что Батраков заменил Миранчука и Глушенкова
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о молодом полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

— Батраков в этом сезоне стал главным открытием РПЛ. Ожидали, что парень будет разрывать?
— Мы видели задатки, но не знали, что он так выстрелит. Когда ушли Миранчук и Глушенков, я переживал, что у нас просядут сразу две позиции — плеймейкер и атакующий полузащитник. И тут — Лёха! Он проявлял себя ещё с конца прошлого сезона. Мы все видим, что Батраков становится лидером на поле, командует, проводит мысли тренера. Лёша — умный парень, — приводит слова Ульянова Sport24.

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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