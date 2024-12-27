Пятницкий: сборная России вернётся на мировую арену в течение двух лет после окончания СВО

Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий спрогнозировал, когда российские клубы и сборные будут возвращены в международные турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Сборная России выжимает максимум, находит возможных соперников в такой непростой ситуации. Думаю, когда сборная Россия вернётся на международную арену, она достаточно быстро будет на том уровне, на котором была до всех событий. Есть сборы, игры — это правильно. Как только закончится СВО, в течение двух лет сборная России вернётся на мировую арену», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.