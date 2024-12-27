Пименов: вижу Аршавина президентом «Зенита», у него огромный потенциал

Бывший российский футболист Руслан Пименов отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что он хочет стать президентом «Зенита».

«Конечно, вижу Андрея Аршавина президентом футбольного клуба «Зенит». У него огромный потенциал», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».