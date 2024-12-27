«Урал» объявил об аренде полузащитника «Рубина»

«Урал» на официальном сайте объявил об аренде атакующего полузащитника Даниила Кузнецова из казанского «Рубина». 21-летний игрок будет выступать за екатеринбургский клуб до конца текущего сезона. Кузнецов взял себе девятый номер.

«Желаем Даниилу много результативных действий за «Урал» и возвращения в сборную России!» — написала пресс-служба «Урала».

Стоит отметить, что Кузнецов является воспитанником академии «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых он провёл всего пять матчей, после чего отправился в «Рубин». В 2023 году Даниил успел сыграть за главную сборную России в товарищеском матче с Египтом.