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Павел Недвед близок к назначению на пост генерального менеджера «Аль-Шабаба» — Скира

Павел Недвед близок к назначению на пост генерального менеджера «Аль-Шабаба» — Скира
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Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Чехии Павел Недвед, ранее занимавший пост вице-президента туринцев, близок к тому, чтобы стать новым генеральным менеджером саудовского «Аль-Шабаба». Об этом сообщает журналист Никола Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии сделал серьёзное предложение чешскому специалисту и рассчитывает подписать его в январе.

Напомним, в январе 2023 года Федеральный апелляционный суд Италии вынес приговор в отношении бывшего руководства «Ювентуса» из-за дела о махинациях с зарплатами игроков. Бывший директор команды Фабио Паратичи отстранён от футбольной деятельности на два с половиной года, экс-президент Андреа Аньелли – на два года, столько же не сможет работать в футбольной сфере Маурицио Арривабене. Другие экс-директора «зебр», Федерико Керубини и Павел Недвед, отстранены на один год и четыре месяца и на восемь месяцев соответственно.

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