Легенда «Спартака» Пятницкий не верит в возвращение Промеса в большой футбол

Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что нидерландский нападающий Квинси Промес уже не сможет вернуться в большой футбол. Из-за проблем с законом футболист переехал в Дубай, где подписал контракт с местным клубом.

«Мне кажется, Промес уже не вернётся на прежний уровень, который был до его проблем с законом. С начала этой истории он не мог вернуться на свой пик, когда забивал, являлся лидером команды. Мне кажется, он и в большой футбол не вернётся — не увидим старого Квинси. У него утеряна мотивация, наверное, это связано с нынешними проблемами», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.