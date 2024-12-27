Спортивный юрист предположил, что по истории Промеса могут снять фильм в стиле Гая Ричи

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о бывшем футболисте московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промесе.

«Я вообще не могу исключать ничего по поводу Промеса. Всё что угодно может произойти. По его истории, я считаю, должен быть снят уже фильм каким‑нибудь Гаем Ричи. Возможно, Промес как раз сейчас поддерживает форму в Дубае и, как только будет возможность, прилетит в Россию», — приводит слова юриста «Матч ТВ».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед». Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.