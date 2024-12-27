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Карло Анчелотти признан лучшим тренером 2024 года по версии ESPN

Карло Анчелотти признан лучшим тренером 2024 года по версии ESPN
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Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», был признан лучшим тренером 2024 года по версии американского спортивного вещателя ESPN.

В 2024 году «Реал» под руководством Анчелотти стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Интерконтинентального Кубка, Суперкубка УЕФА, победителем чемпионата Испании и Суперкубка страны.

Ранее Карло Анчелотти выиграл 15-й трофей, возглавляя «Реал», и стал самым успешным тренером в истории клуба. Также итальянец был признан лучшим тренером 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.

Действующее трудовое соглашение 65-летнего тренера с «Реалом» рассчитано до окончания сезона-2025/2026.

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