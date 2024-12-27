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Андрей Пятницкий: характер Гулиева повлиял на его карьеру — он вспыльчивый и обидчивый

Андрей Пятницкий: характер Гулиева повлиял на его карьеру — он вспыльчивый и обидчивый
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Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий, который работал тренером молодёжной команды «Спартака», рассказал о нереализованном таланте Аяза Гулиева. Воспитанник красно-белых успел поиграть за «Химки», «Ростов» и тульский «Арсенал», а сейчас он выступает за азербайджанский «Сабах».

— Из ваших воспитанников большие надежды подавал Аяз Гулиев. Почему он пропал?
— Бакаев и Гулиев были в одной команде. Я думал, что Аяз станет звездой, но не заладилось. Он не раскрыл свой потенциал.

— Не связываете это с его непростым характером?
— Да, есть такое. Он вспыльчивый и обидчивый. Это повлияло на его карьеру, — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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