Агент: Николсон не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на слухи о том, что он уже ищет для ямайца новый клуб.

«Никто не ищет новый клуб для Николсона. Он будет готов приступить к работе со «Спартаком» с первого дня сборов, чтобы снова доказывать. Шамар сказал, что не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом. Впрочем, возможно, что клуб завоюет трофей уже в этом году», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

27-летний Николсон стал игроком «Спартака» в январе 2022 года и выиграл с командой Кубок России. В нынешнем сезоне Шамар провёл 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.