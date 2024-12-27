Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: Николсон не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом

Агент: Николсон не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на слухи о том, что он уже ищет для ямайца новый клуб.

«Никто не ищет новый клуб для Николсона. Он будет готов приступить к работе со «Спартаком» с первого дня сборов, чтобы снова доказывать. Шамар сказал, что не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом. Впрочем, возможно, что клуб завоюет трофей уже в этом году», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

27-летний Николсон стал игроком «Спартака» в январе 2022 года и выиграл с командой Кубок России. В нынешнем сезоне Шамар провёл 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.

Материалы по теме
Юран: Николсон и Виллиан Жозе — это уровень середняка РПЛ, но не кандидата в чемпионы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android