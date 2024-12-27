Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: Аршавин очень хорошо знает футбол — хорошая кандидатура для «Зенита» на будущее

Наумов: Аршавин очень хорошо знает футбол — хорошая кандидатура для «Зенита» на будущее
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что он хочет стать президентом «Зенита».

«У Аршавина маловато опыта в руководстве клуба. Он должен пройти определённые этапы, чтобы стать руководителем, ведь не так просто работать с большими коллективами. Но опыт — дело наживное, он очень хорошо знает футбол.

Думаю, у него получится в качестве президента «Зенита». Конечно, в клубах должны работать свои люди, которые прошли футбольную и менеджерскую практику. Интересно, когда свой человек возвращается и работает в клубе. Аршавин — легенда «Зенита» и является авторитетом. Это хорошая кандидатура на будущее для питерской команды», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Пименов: вижу Аршавина президентом «Зенита», у него огромный потенциал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android