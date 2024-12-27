Наумов: Аршавин очень хорошо знает футбол — хорошая кандидатура для «Зенита» на будущее

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что он хочет стать президентом «Зенита».

«У Аршавина маловато опыта в руководстве клуба. Он должен пройти определённые этапы, чтобы стать руководителем, ведь не так просто работать с большими коллективами. Но опыт — дело наживное, он очень хорошо знает футбол.

Думаю, у него получится в качестве президента «Зенита». Конечно, в клубах должны работать свои люди, которые прошли футбольную и менеджерскую практику. Интересно, когда свой человек возвращается и работает в клубе. Аршавин — легенда «Зенита» и является авторитетом. Это хорошая кандидатура на будущее для питерской команды», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.