«Моё время пришло». Тренер «Вулверхэмптона» — после победы над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра поделился эмоциями после победы в матче 18-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:0).
«Это фантастическое чувство из-за духа команды. Мы видим, что игроки страдают вместе. Они готовы бежать, бороться, бороться за каждый мяч, а это залог уверенности. Я чувствую, что у них есть уверенность в игре, в том, что они выигрывают дуэли, а это самое важное для меня. Чувствую энергию болельщиков, и атмосфера здесь особенная. Я очень счастлив.
Я привык смотреть Boxing Day на диване по телевизору, и я никогда не теряю ориентации, когда чего-то хочу. Я работаю, работаю, работаю, и однажды буду там. Внутри себя я знал, что однажды буду здесь, чтобы соревноваться и показывать свою работу. И это моё время пришло», — приводит слова Перейры пресс-служба клуба на официальном сайте.
- 27 декабря 2024
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