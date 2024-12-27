«Моё время пришло». Тренер «Вулверхэмптона» — после победы над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра поделился эмоциями после победы в матче 18-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Это фантастическое чувство из-за духа команды. Мы видим, что игроки страдают вместе. Они готовы бежать, бороться, бороться за каждый мяч, а это залог уверенности. Я чувствую, что у них есть уверенность в игре, в том, что они выигрывают дуэли, а это самое важное для меня. Чувствую энергию болельщиков, и атмосфера здесь особенная. Я очень счастлив.

Я привык смотреть Boxing Day на диване по телевизору, и я никогда не теряю ориентации, когда чего-то хочу. Я работаю, работаю, работаю, и однажды буду там. Внутри себя я знал, что однажды буду здесь, чтобы соревноваться и показывать свою работу. И это моё время пришло», — приводит слова Перейры пресс-служба клуба на официальном сайте.