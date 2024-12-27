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«Спартак» опубликовал видеоролик с лучшими голами в 2024 году

«Спартак» опубликовал видеоролик с лучшими голами в 2024 году
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Пресс-служба московского «Спартака» в социальной сети VK опубликовала видеоролик с лучшими голами красно-белых, которые были забиты в течение 2024 года.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Чемпионат России по футболу возобновится в марте. «Спартак» в 19-м туре РПЛ сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

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