РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков из-за долга перед «Зенитом»

На подмосковные «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов по решению исполкома Российского футбольного союза. Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление «Зенита» о взыскании задолженности за аренду полузащитник Зелимхана Бакаева. Также «Химки» должны заплатить московскому «Локомотиву» и экс-футболисту команды Юрию Журавлёву. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Ранее стало известно, что ФИФА наложила трансферный запрет на «Химки». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».