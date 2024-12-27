Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Панченко расторг контракт с «Химками»

Кирилл Панченко расторг контракт с «Химками»
Комментарии

Нападающий Кирилл Панченко расторг контракт с подмосковными «Химками». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» планируют устроить распродажу в зимнее трансферное окно — руководство клуба хочет расстаться сразу с несколькими футболистами.

Напомним, «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части сезона. После 18 сыгранных туров красно-чёрные заработали 16 очков. Недавно стало известно о проблемах с законом у главного инвестора клуба Туфана Садыгова.

Панченко, которому в октябре исполнилось 35 лет, выступал за «Химки» с июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 13 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Официально
РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков из-за долга перед «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android