Кирилл Панченко расторг контракт с «Химками»

Нападающий Кирилл Панченко расторг контракт с подмосковными «Химками». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» планируют устроить распродажу в зимнее трансферное окно — руководство клуба хочет расстаться сразу с несколькими футболистами.

Напомним, «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части сезона. После 18 сыгранных туров красно-чёрные заработали 16 очков. Недавно стало известно о проблемах с законом у главного инвестора клуба Туфана Садыгова.

Панченко, которому в октябре исполнилось 35 лет, выступал за «Химки» с июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 13 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.