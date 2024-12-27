Максим Деменко: в дальнейшем Аршавин спокойно сможет руководить «Зенитом»

Бывший футболист Максим Деменко отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что он хочет стать президентом петербуржского «Зенита». Сейчас Андрей занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию клуба.

«На должности президента клуба нужно не только руководить, а заниматься бухгалтерскими отчётами и финансовыми составляющими. Не так всё просто, для этого нужно определённое образование. Но если этим будут заниматься другие люди, это совсем другое.

В дальнейшем Аршавин может спокойно справляться на должности президента «Зенита» и руководить клубом. Самое главное — финансовый отчёт, где нужно контролировать доходы и трансферы. Это скрупулёзная работа», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.