Звезда «Спартака» 1990-х Пятницкий назвал лучшего футболиста сборной России

Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий назвал лучшего игрока в российском футболе прямо здесь и сейчас. Он выделил полузащитника французского «Монако» Александра Головина.

«Трудно кого-то выделить из сборной России, не было серьёзных игр, где футболисты могли показать свои возможности. Сейчас такой момент, когда в сборной нет явного лидера. Наверное, единственный футболист, кого можно назвать — Головин. Он уже давно находится в сборной, мне Александр нравится», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.