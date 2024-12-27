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Звезда «Спартака» 1990-х Пятницкий назвал лучшего футболиста сборной России

Звезда «Спартака» 1990-х Пятницкий назвал лучшего футболиста сборной России
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Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий назвал лучшего игрока в российском футболе прямо здесь и сейчас. Он выделил полузащитника французского «Монако» Александра Головина.

«Трудно кого-то выделить из сборной России, не было серьёзных игр, где футболисты могли показать свои возможности. Сейчас такой момент, когда в сборной нет явного лидера. Наверное, единственный футболист, кого можно назвать — Головин. Он уже давно находится в сборной, мне Александр нравится», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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