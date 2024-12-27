«Пари НН» выступил с заявлением об отстранении игроков молодёжки за договорные матчи

Пресс-служба «Пари НН» выступила с заявлением об отстранении игроков молодёжной команды за договорной матч.

Напомним, в четверг, 26 декабря, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором рассматривались матчи молодёжных команд «Ахмат» – «Пари НН» и ЦСКА – «Пари НН». В результате трое игроков, которые ранее выступали за молодёжную команду «Пари НН», были отстранены от футбола.

«ФК «Пари НН» категорически осуждает любые действия неспортивного характера, которые могут быть направлены на влияние на результат или участие в так называемых договорных матчах. Клуб с нулевой терпимостью относится к проявлению подобных явлений и в своей спортивной деятельности всегда основывается на принципах фэйр-плей.

С самого начала расследования, инициированного клубом совместно с РФС, «Пари НН» занял активную позицию, взаимодействуя с Департаментом защиты игры, предоставляя данные и всю необходимую информацию. В результате РФС провёл тщательное, всестороннее и объективное расследование обстоятельств упомянутых матчей. Мы благодарим ДЗИ и КДК РФС во главе с Александром Григорьянцем за продуктивную работу и профессионализм.

Считаем, что КДК РФС вынес справедливое решение в отношении игроков в соответствии с выявленными обстоятельствами и регламентом РФС.

Отдельно отметим, что действующему футболисту молодёжной команды «Пари НН» Денису Чупрунову удалось избежать реального отстранения от футбола. Игрок получил условную дисквалификацию, он сможет продолжить карьеру в нашем клубе и принять участие в новом сезоне Молодёжной футбольной лиги.

Вместе с тем мы не сомневаемся, что случившееся станет для Дениса и всех молодых игроков большим уроком и подобных ситуаций ни с ним, ни с кем-либо из футболистов нашего клуба не повторится.

«Пари НН» занимает проактивную позицию при выявлении подобных случаев. Клуб провёл жёсткую профилактическую работу с игроками молодёжной команды. Ещё раз подчёркиваем, что «Пари НН» к любым проявлениям нечестной игры относится с нулевой терпимостью и призывает неукоснительно соблюдать правила фэйр-плей», — говорится в заявлении на сайте клуба.