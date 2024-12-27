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Главный тренер «Ариса» Шпилевский высказался о возможной аренде Шуманского из ЦСКА

Главный тренер «Ариса» Шпилевский высказался о возможной аренде Шуманского из ЦСКА
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Главный тренер кипрского «Ариса» Николай Шпилевский высказался о возможной аренде футболиста московского ЦСКА Артёма Шуманского.

«Есть, наверное, причина, почему ЦСКА хочет отдать его в аренду. Я не знаю про его возможную аренду в «Арис». Может, ЦСКА связывался с владельцем, но у меня такой информации нет.

Я уже говорил, что Артём должен идти своей дорогой. Будет неправильно возвращаться к нам, тем более мы укомплектованы. У нас нет физически мест в составе и в заявке», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, белорусский футболист Артём Шуманский ушёл из «Ариса» в ЦСКА летом текущего года.

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