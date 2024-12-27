Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Локомотива» Ульянов ответил, готовы ли железнодорожники сражаться за титул

Спортдиректор «Локомотива» Ульянов ответил, готовы ли железнодорожники сражаться за титул
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос, готова ли команда бороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Готовы сказать, что «Локомотив» сейчас борется за чемпионство?
— Сейчас чемпионат непредсказуемый. Вот «Спартак» был готов бороться за чемпионство пять туров назад?

— Не думаю. Но речь тут про ваши внутренние ощущения.
— Если вопрос стоит так — тогда, конечно, готовы. Первая часть сезона это показала. Если так продолжится и дальше, исключая спад к концу сезона, — мы будем в гонке, — приводит слова Ульянова Sport24.

«Локомотив» набрал в 18 матчах осенней части РПЛ-2024/2025 35 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. Красно-зелёные на четыре очка отстают от «Краснодара» и «Зенита», на два очка от «Спартака» и уступают имеющему столько же очков московскому «Динамо» по результату личной встречи (1:3).

Материалы по теме
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android