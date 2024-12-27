Спортдиректор «Локомотива» Ульянов ответил, готовы ли железнодорожники сражаться за титул

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос, готова ли команда бороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Готовы сказать, что «Локомотив» сейчас борется за чемпионство?

— Сейчас чемпионат непредсказуемый. Вот «Спартак» был готов бороться за чемпионство пять туров назад?

— Не думаю. Но речь тут про ваши внутренние ощущения.

— Если вопрос стоит так — тогда, конечно, готовы. Первая часть сезона это показала. Если так продолжится и дальше, исключая спад к концу сезона, — мы будем в гонке, — приводит слова Ульянова Sport24.

«Локомотив» набрал в 18 матчах осенней части РПЛ-2024/2025 35 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. Красно-зелёные на четыре очка отстают от «Краснодара» и «Зенита», на два очка от «Спартака» и уступают имеющему столько же очков московскому «Динамо» по результату личной встречи (1:3).