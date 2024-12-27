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Деменко: правильное решение, что агент Николсона ищет футболисту новый клуб

Деменко: правильное решение, что агент Николсона ищет футболисту новый клуб
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Бывший футболист Максим Деменко высказался о нападающем «Спартака» Шамаре Николсоне. Ранее издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что агент Николсона ищет форварду новый клуб. В нынешнем сезоне Шамар забил три гола в рамках РПЛ.

«Соглашусь, что у Николсона не получается в этом сезоне в «Спартаке». Никто не говорит, что он плохой игрок, но бывают такие моменты, когда в клубе надеются на футболиста, однако что-то не идёт. Кроме того, Станкович даёт ему меньше игровой практики. Поэтому правильное решение, что агент ищет футболисту другой клуб. У Шамара мало что получается в этой команде», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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