Деменко: правильное решение, что агент Николсона ищет футболисту новый клуб

Бывший футболист Максим Деменко высказался о нападающем «Спартака» Шамаре Николсоне. Ранее издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что агент Николсона ищет форварду новый клуб. В нынешнем сезоне Шамар забил три гола в рамках РПЛ.

«Соглашусь, что у Николсона не получается в этом сезоне в «Спартаке». Никто не говорит, что он плохой игрок, но бывают такие моменты, когда в клубе надеются на футболиста, однако что-то не идёт. Кроме того, Станкович даёт ему меньше игровой практики. Поэтому правильное решение, что агент ищет футболисту другой клуб. У Шамара мало что получается в этой команде», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.