«Кунья — особенный игрок». Тренер «Вулверхэмптона» высказался о бразильском форварде

Главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра высказался о качествах бразильского нападающего клуба Матеуса Куньи.

«Он топ-игрок. Он особенный игрок. Он может делать вещи, которые в мелких деталях могут делать разницу. Конечно, мы анализируем каждый матч, и весь персонал старается понять, какие движения или пространства мы можем использовать. Мы стараемся не позволять им делать это против нас. Это футбол, иногда это происходит, иногда нет. С таким игроком всё может случиться.

Что касается лидерства, то я с каждым днём открываю для себя лидеров внутри команды. Я чувствую, что они связаны между собой. Они общаются. Они хотят что-то делать и менять. Это важно», — приводит слова Перейры пресс-служба клуба на официальном сайте.