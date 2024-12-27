Экс-игрок сборной России Пятницкий: для меня Акинфеев однозначно лучше Сафонова

Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий сравнил вратаря ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева и голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Он выбрал опытного голкипера армейской команды.

«Для меня однозначно Игорь Акинфеев лучше Сафонова. Хоть и рост у него 1,86 метра, но он читает игру. Всегда складывалось ощущение, что в него просто бьют, но это ошибочное мнение. Он находится там, куда пробьёт игрок. Игорь обладал всеми качествами, чтобы стать тем, кем мы его знаем», — сказал Андрей Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.