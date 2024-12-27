Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной России Пятницкий: для меня Акинфеев однозначно лучше Сафонова

Экс-игрок сборной России Пятницкий: для меня Акинфеев однозначно лучше Сафонова
Комментарии

Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий сравнил вратаря ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева и голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Он выбрал опытного голкипера армейской команды.

«Для меня однозначно Игорь Акинфеев лучше Сафонова. Хоть и рост у него 1,86 метра, но он читает игру. Всегда складывалось ощущение, что в него просто бьют, но это ошибочное мнение. Он находится там, куда пробьёт игрок. Игорь обладал всеми качествами, чтобы стать тем, кем мы его знаем», — сказал Андрей Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
«Спартак» станет чемпионом в ближайшие три года». Где сейчас звезда 1990-х Пятницкий
Эксклюзив
«Спартак» станет чемпионом в ближайшие три года». Где сейчас звезда 1990-х Пятницкий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android