Генриха Мхитаряна признали лучшим футболистом Армении

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом Армении в 2024 году. Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян занял третье место в голосовании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

«Набрав 87 баллов, лучшим футболистом Армении 2024 года в 12-й раз признан полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян. Вторую сточку с 62 очками занял полузащитник национальной команды Армении и словацкого клуба «Слован» Тигран Барсегян. Третье место с 24 очками занял полузащитник национальной команды Армении и российского клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян», — сказано в сообщении пресс-службы

Федерации футбола Армении.

В нынешнем сезоне 35-летний Мхитарян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.