«Барселона» получила запрет на регистрацию Ольмо в Ла Лиге до конца сезона — MD

Каталонской «Барселоне» запретили регистрировать полузащитника Даниэля Ольмо в Ла Лиге до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

По данным источника, если сине-гранатовые не смогут оспорить это решение в суде до 31 декабря, испанский полузащитник не сможет играть во второй части сезона и станет свободным агентом. Подобный пункт прописан в контракте игрока с «Барселоной». В текущем сезоне Даниэль Ольмо провёл за каталонцев во всех турнирах 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

Напомним, испанский полузащитник перешёл в каталонский клуб из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года.