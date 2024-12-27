Рыночная стоимость Килиана Мбаппе уменьшилась на € 20 млн — Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Сейчас 26-летний футболист оценивается в € 160 млн (было € 180 млн).

Последний раз стоимость француза падала до отметки в € 160 млн в ноябре 2022 года, а максимальная рыночная стоимость игрока доходила до € 200 млн в декабре 2019 года.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и четыре результативные передачи.