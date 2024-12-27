Transfermarkt увеличил рыночную стоимость Ямаля на € 30 млн

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в испанской Ла Лиге. Рыночная стоимость вингера «Барселоны» Ламина Ямаля увеличилась на € 30 млн, в данный момент испанец оценивается в € 180 млн.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне молодой футболист провёл за сине-гранатовых 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 12 результативных передач.

«Барселона» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 38 очков.