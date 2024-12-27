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«Акрон» объявил об уходе Максима Палиенко

«Акрон» объявил об уходе Максима Палиенко
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Пресс-служба тольяттинского «Акрона» в своём телеграм-канале объявила об уходе полузащитника Максима Палиенко.

«30-летний полузащитник расторг контракт с нашим клубом по обоюдному согласию сторон. ФК «Акрон» выражает Максиму огромную благодарность за серьёзный вклад в становление команды и её успехи, профессионализм и преданность своей малой родине, а также желает игроку успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Палиенко выступал в составе «Акрона» с 2021 года. За это время Максим сыграл в 95 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.

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