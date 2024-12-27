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«Спартак» добился выплаты от ПСВ по задолженности за трансфер Гуса Тиля

«Спартак» добился выплаты от ПСВ по задолженности за трансфер Гуса Тиля
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб добился выплаты от ПСВ по задолженности за трансфер Гуса Тиля.

«Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тиля. Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счёт «Спартака», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, около года назад появилась информация, что у ПСВ могут возникнуть проблемы из-за сделки со «Спартаком». Акциями московского клуба владеет «Лукойл», который не входит в европейский санкционный лист, но зато находится в санкционном списке США. При этом деньги в Россию были перечислены через счёт Нидерландской федерации футбола, поэтому она была под угрозой санкций.

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