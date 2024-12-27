Агент де Йонга высказался о возможном переходе игрока в клуб из Саудовской Аравии

Али Дурсун, агент нидерландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в клуб из Саудовской Аравии.

«Сообщения о переезде в Саудовскую Аравию — чушь. Это отвлекает Френки от того, чего он действительно хочет: блистать в «Барсе», клубе, который он любит больше всего. Кто знает, может быть, «Барса» и Френки останутся вместе надолго», — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что клуб хотел продлить контракт с нидерландцем, направил ему трудовое соглашение несколько месяцев назад, но де Йонг так и не ответил на него. После этого появилась информация, что руководство решило продать игрока в ближайшее трансферное окно за € 20 млн.