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Андрей Пятницкий: Черенков — идеал по футбольным и человеческим качествам

Андрей Пятницкий: Черенков — идеал по футбольным и человеческим качествам
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Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий высказался о своём бывшем коллеге Фёдоре Черенкове. Эксперт назвал его идеалом и по футбольным, и по человеческим качествам.

«Мне удалось выходить на поле с ним. Он и по футбольным, и по человеческим качествам — идеал. А что он делал на поле, все мы знаем. Я всё это видел. Он принимал нестандартные решения, мог двух-трёх соперников обыграть на пятачке. Здесь ничего удивительного, что только у него есть звание «Народный футболист». Такого, кто мог бы с ним сравниться, просто нет», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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