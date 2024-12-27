Юрист Прокопец считает, что ФИФА и УЕФА не снимут бан с России в ближайшее время

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец полагает, что возвращение российских команд к международным турнирам в 2025 году маловероятно.

«Я со своей стороны не вижу никакого потепления. Если коллеги из РФС его видят, то прекрасно. На мой личный взгляд, это находится за пределами сил РФС — что-то изменить. Если бы они могли и если бы это достигалось за счёт именно квалификации чиновников, было бы отлично. Но очевидно, что это за пределами их сферы влияния», — приводит слова юриста «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).