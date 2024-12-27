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Президент «Урала» Иванов: сейчас отдать Ишкова в клуб РПЛ — испортить пацану жизнь

Президент «Урала» Иванов: сейчас отдать Ишкова в клуб РПЛ — испортить пацану жизнь
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем 19-летнего полузащитника команды Ильи Ишкова.

«В клуб никто не обращался. Не готовы обсуждать предложения по Илье. Я считаю, сейчас отдать его в клуб РПЛ — всё равно, что испортить пацану жизнь. Окончание контракта? Не знаю, откуда эта информация. Контракт у него не заканчивается. Он наш воспитанник, он будет у нас играть. Когда мы поймём, что он действительно готов к РПЛ и готов именно играть, а не сидеть на лавке или ходить по арендам, тогда будем решать его судьбу», — приводит слова Иванова Sport24.

Ишкову 19 лет, за первую команду «Урала» он дебютировал в 2023 году. В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ишкова в € 700 тыс. По информации этого же портала, действующий контракт Ильи с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года.

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