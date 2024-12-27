Экс-игрок «Спартака» Пятницкий: недавно узнал таксист — даже денег не хотел брать с меня

Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий рассказал, узнают ли его на улице.

«Как ни странно, прошло много лет с тех пор, как я закончил, но меня узнают — и в метро, и на улицах. Есть свежий пример. Я прилетел 2 декабря в Москву, доехал до Белорусского вокзала, сел в такси, а водитель меня узнал, спросил: «Вы не бывший футболист «Спартака» Пятницкий?» Даже денег с меня не хотел брать, я отказался, потому что работа должна быть оплачена. Расспрашивал про то спартаковское поколение, о том, как живут тот или другой футболисты. Мне, конечно, было приятно», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.