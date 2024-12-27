4 января состоится цифровой релиз фильма «Федя. Народный футболист»

Okko эксклюзивно покажет биографическую драму «Федя. Народный футболист». Спортивный блокбастер будет доступен в сервисе с 4 января. Онлайн-кинотеатр Okko выступил партнёром проекта наряду с футбольным клубом «Спартак» и Российским футбольным союзом. Производством картины занимался продюсерский центр «Иван».

«Федя. Народный футболист» рассказывает историю становления, любви, дружбы и потрясений легендарного футболиста московского «Спартака» Фёдора Черенкова. Федя, как его ласково звали болельщики, стремительно врывается в основной состав «Спартака», где находит надёжных друзей, звёзд советского футбола – Родионова, Гаврилова, Дасаева. Он быстро становится ключевым игроком команды и лучшим игроком страны. Однако череда потрясений, потеря отца, смертельная давка зрителей на матче в «Лужниках» и неудачный матч с бельгийским «Андерлехтом» приводят к серьёзным психологическим проблемам. Единственное, что удерживает игрока от отчаяния, — мечта сыграть на чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент отцепляет его из команды. Федор всерьёз задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи, друзей и болельщиков он возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим.

Режиссёр фильма — Николай Акелькин. «Федя. Народный футболист» — его дебютная полнометражная картина. Главные роли в фильме исполнили Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков и Александра Дроздова.