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Легенда «Спартака» Пятницкий: хочется вернуться в Россию — там я чувствую себя своим

Легенда «Спартака» Пятницкий: хочется вернуться в Россию — там я чувствую себя своим
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Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий признался, что хочет вернуться в Россию. Сейчас он живёт в Узбекистане, где работает тренером молодёжки «Сабаха».

«Хочется вернуться в Россию. Когда я был игроком, меня приглашали хорошие иностранные клубы, но их уклад жизни для меня неприемлем. В России я чувствую себя своим, люди говорят на родном для меня языке, есть традиции, которых нет за границей. Сейчас в Узбекистане с этой точки зрения мне сложно — мусульманское государство, свои традиции, праздники, другая жизнь. Конечно, мне не очень удобно. Хочется вернуться в российский футбол, где я себя чувствую как рыба в воде. Все мои пожелания связаны только с этим», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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