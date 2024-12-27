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Ла Лига сделала новое заявление по ситуации с регистрацией Дани Ольмо «Барселоной»

Ла Лига сделала новое заявление по ситуации с регистрацией Дани Ольмо «Барселоной»
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Испанская Ла Лига сделала новое заявление по ситуации с запретом на регистрацию полузащитника Даниэля Ольмо «Барселоной». В информационной записке, которая была опубликована на официальном сайте Ла Лиги, отмечается, что руководящие лица чемпионата Испании поддерживают решение суда Каталонии, который запретил сине-гранатовым регистрировать Ольмо.

Отмечается, что Ла Лига ранее принимала такое же решение в отношении «Барселоны» и Даниэля, и на сегодняшний день все испанские клубы должны соблюдать одни и те же правила.

В текущем сезоне Даниэль Ольмо провёл за каталонцев во всех турнирах 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Напомним, испанский полузащитник перешёл в каталонский клуб из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года.

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