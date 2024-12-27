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Мостовой: Соболев — не разочарование, он не разучился играть в футбол

Мостовой: Соболев — не разочарование, он не разучился играть в футбол
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Известный экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. Он считает, что форвард не разучился играть в футбол и его нельзя назвать главным разочарованием этого сезона. Мостовой уверен, что весной Соболева «прорвёт», и он начнёт забивать.

— Соболев для вас не является разочарованием первой части сезона?
— Нет, конечно. Он не разучился играть в футбол. Так сложился его период, он перешёл в «Зенит». Разочарование — это когда человек играл шикарно, а потом сел в запас. Уверен, что Соболева ещё прорвёт весной. Он находится в «Зените» и должен забивать, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, с момента перехода в «Зенит» Соболев не забил ни одного гола в Российской Премьер-Лиге. При этом на его счету два мяча в Кубке страны.

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