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Крайний защитник «Интера» попал в сферу интересов «Реала» — Goal

Крайний защитник «Интера» попал в сферу интересов «Реала» — Goal
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Крайний защитник миланского «Интера» и сборной Италии Федерико Димарко попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Goal.

По информации источника, переход Димарко в мадридский клуб тесно связан с возможным трансфером канадца Альфонсо Дэвиса из «Баварии» в стан «сливочных». Если «Реалу» не удастся договориться с Дэвисом, то они попробуют приобрести Димарко.

В нынешнем сезоне 27-летний Федерико Димарко провёл за «Интер» 19 матчей, в которых забил три мяча и записал на свой счёт пять голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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