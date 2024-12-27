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Спортдиректор «Локомотива»: Глушенков обозначил сумму: «Сможете её найти — я останусь»

Спортдиректор «Локомотива»: Глушенков обозначил сумму: «Сможете её найти — я останусь»
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что железнодорожники пытались сохранить футболиста Максима Глушенкова, который в летнее межсезонье перешёл в «Зенит».

— Уговаривали Глушенкова остаться?
— Пытались. Он изначально обозначил определённую сумму, которую хотел бы зарабатывать: «Если сможете её найти — я останусь». Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым футболистом «Локомотива». Несмотря на это, он перешёл в «Зенит». На этом трансфере мы заработали — если бы Глушенков остался, мы бы никого не купили, — приводит слова Ульянова Sport24.

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу, став лучшим ассистентом РПЛ. Летом 2024 года Максим перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн. В текущем сезоне на счету футболиста 10 мячей и две голевые передачи в 14 матчах.

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