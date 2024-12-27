Мостовой: прожить на 30 тыс. рублей в месяц нереально. Машину водой заправлять, что ли?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ежемесячных расходах на жизнь в Москве. Он отреагировал на слова защитника ПФК ЦСКА Данила Кругового. Ранее футболист заявил, что мог бы прожить месяц на 30 тыс. рублей при условии отсутствия семьи и жизни на базе. Мостовой считает, что это в любом случае нереально, если только не заправлять машину водой.

«На 30 тысяч рублей прожить нереально. В виде эксперимента можно попробовать — жить на базе, ездить на метро и трамвае. Утром проснулся, выпил чай с сухарём, потренировался — тогда да. А машину он водой будет заправлять, что ли? Есть машины, заправить которые стоит пять тысяч рублей. Три раза заправил — и уже половина суммы. Если на воде заправляться, то хватит», — приводит слова Александра Мостового «Матч ТВ».