Один из лучших бомбардиров Первой лиги Топоров умер в возрасте 53 лет

Бывший футболист омского «Иртыша» Сергей Топоров ушёл из жизни в возрасте 53 лет, сообщается на официальном сайте клуба.

«26 декабря на 54-м году жизни скончался экс-нападающий «Иртыша» Сергей Юрьевич Топоров. Футбольный клуб «Иртыш» выражает соболезнования родным и близким Сергея Юрьевича», — сказано в пресс-сообщении пресс-службы клуба.

Суммарно Торопов забил 100 голов в Первой лиге — это шестой результат в истории. После завершения профессиональной карьеры Сергей работал тренером-преподавателем по футболу в Анапе. Его команда завоевала Черноморский кубок по пляжному футболу среди девушек 2018 года рождения.