Отец тренера «Ариса» оценил игру Александра Кокорина

Отец главного тренера «Ариса» и футбольный агент Николай Шпилевский оценил российского нападающего Александра Кокорина, который выступает за клуб из Лимасола. Он заявил, что Кокорин полностью оправдывает статус капитана «Ариса». Шпилевский назвал Александра мастером, который выполняет «сумасшедший объём работы».

«Александр полностью оправдывает свой статус капитана, ведёт команду за собой. Его исполнение и мастерство не вызывают никаких сомнений. Саша — мастер, это подкреплено и его физическим состоянием. За свои 70 минут, которые он играет, выполняет сумасшедший объём работы, а голы — венец усилий. Очень рад за него, как и вся команда. То, что он лидер — не обсуждается», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 12 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. В начале сезона Александра критиковали эксперты за неубедительную игру.