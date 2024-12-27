Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец тренера «Ариса» оценил игру Александра Кокорина

Отец тренера «Ариса» оценил игру Александра Кокорина
Аудио-версия:
Комментарии

Отец главного тренера «Ариса» и футбольный агент Николай Шпилевский оценил российского нападающего Александра Кокорина, который выступает за клуб из Лимасола. Он заявил, что Кокорин полностью оправдывает статус капитана «Ариса». Шпилевский назвал Александра мастером, который выполняет «сумасшедший объём работы».

«Александр полностью оправдывает свой статус капитана, ведёт команду за собой. Его исполнение и мастерство не вызывают никаких сомнений. Саша — мастер, это подкреплено и его физическим состоянием. За свои 70 минут, которые он играет, выполняет сумасшедший объём работы, а голы — венец усилий. Очень рад за него, как и вся команда. То, что он лидер — не обсуждается», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 12 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. В начале сезона Александра критиковали эксперты за неубедительную игру.

Материалы по теме
«Сколько ему лет? Доигрывает на Кипре». Шалимов прокомментировал игру Кокорина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android