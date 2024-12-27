Спортивный директор «Локомотива» назвал свою главную трансферную неудачу

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о своей главной трансферной неудаче. Как отметил Ульянов, неудачной сделкой можно считать аренду защитника Саида Хамулича, права на которого принадлежат французской «Тулузе».

— Прошлой зимой «Локомотив» арендовал Саида Хамулича. Это ваша главная трансферная неудача?

— Да. Неудачная сделка. Мы следили за ним со времён, когда он играл в Польше, но в России он себя не реализовал. Не адаптировался, был закрыт, необщителен. Хотя забей он свои пару моментов — может, всё пошло бы иначе, — приводит слова Ульянова Sport24.

«Локомотив» набрал в 18 матчах осенней части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 35 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. Красно-зелёные на четыре очка отстают от «Краснодара» и «Зенита», на два очка – от «Спартака» и уступают имеющему столько же очков московскому «Динамо» по результату личной встречи (1:3).