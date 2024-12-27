Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» может продать одного из капитанов клуба в зимнее трансферное окно — Скира

«Милан» может продать одного из капитанов клуба в зимнее трансферное окно — Скира
Комментарии

Руководство «Милана» не предлагало защитнику Давиде Калабрии продлить контракт, который истекает 30 июня 2025 года, и может продать футболиста уже в январе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, один из капитанов «россонери» готов уйти из клуба в качестве свободного агента в конце сезона. Интерес к правому защитнику уже проявили «Комо», турецкий «Галатасарай», саудовские и катарские клубы.

28-летний защитник всю карьеру провёл в «Милане». В нынешнем сезоне Калабрия принял участие в 10 матчах клуба во всех турнирах, в которых забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянца в € 7,5 млн.

Материалы по теме
Леонардо высказался о работе Паоло Мальдини в руководстве «Милана»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android