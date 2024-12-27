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В «Локомотиве» рассказали, что не ведут переговоры с европейскими клубами по Тикнизяну

В «Локомотиве» рассказали, что не ведут переговоры с европейскими клубами по Тикнизяну
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал ситуацию с возможным переходом защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в европейский клуб.

— Какая сейчас ситуация с возможным переездом Тикнизяна в Европу?
— На данный момент мы не ведём ни с кем переговоров по Наиру, — приводит слова Ульянова Sport24.

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 6 млн. После 18 туров РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с махачкалинским «Динамо».

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