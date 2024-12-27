Гранат: «багаж» Абаскаля в «Спартаке» — только игроки, которых подписали при нём

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, заявившего, что нынешняя команда красно-белых была полностью подготовлена им и его помощниками.

«В нынешнем «Спартаке» «багаж» Абаскаля — только игроки, которых подписали при нём. Каждый человек хочет напомнить о себе или быть причастным к успехам команды. Как говорят: «У победы много отцов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Абаскаль возглавлял красно-белых до апреля 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

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