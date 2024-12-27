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«Ливерпуль» может приобрести Френки де Йонга у «Барселоны» за € 35 млн — TEAMtalk

«Ливерпуль» может приобрести Френки де Йонга у «Барселоны» за € 35 млн — TEAMtalk
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«Ливерпуль» проявляет интерес к 27-летнему полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы не планируют осуществлять серьёзные трансферы зимой, однако могут приобрести нидерландского футболиста грядущим летом. «Ливерпуль» был поставлен в известность, что «Барселона» готова рассмотреть предложение по де Йонгу в размере € 35 млн. Подчёркивается, что препятствием для перехода 27-летнего полузащитника может стать его заработная плата. Игроку придётся пойти на её снижение, если он захочет стать футболистом «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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